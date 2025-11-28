凌晨快訊／SpaceX火箭升空嗨醒太空迷 台灣齊柏林衛星轟喊「太空我來了」

SpaceX獵鷹9號在加州點火升空，搭載台灣自製的FS-8A齊柏林衛星，正式踏進510公里低軌道，展開屬於台灣的太空任務。圖／翻攝自TASA

福衛八號FS-8A今（29日）晨搭SpaceX獵鷹九號升空，正式啟動台灣第一顆自製光學遙測衛星的太空任務。這不只是一次發射，更是台灣進軍低軌衛星產業鏈的關鍵進階跳板：從國土監測、影像應用，幫台製元件取得太空履歷、挺進全球供應鏈，全都從這一刻展開。

搭載齊柏林低軌衛星、也就是福衛八號（FS-8A）的Space X獵鷹九號Transporter-15火箭航班，今（搭載齊柏林低軌衛星、也就是福衛八號（FS-8A）的SpaceX獵鷹九號Transporter-15任務，今（29）日凌晨2點44分在美國加州范登堡空軍基地順利點火升空。

預計3點38分，火箭抵達510公里太空軌道，陸續釋放TASA「新創追星計畫」立方衛星，包括「鐘雀1號」「黑鳶1號」「信天翁1號」以及Lilium-2、Lilium-3等立方衛星入軌。

大約5點初頭，重頭戲FS-8A上場、正式進入太空軌道。由於低軌衛星繞地球一圈僅需90～100分鐘，FS-8A進入軌道飛行約1小時後將通過台灣上空，迎來首次地面通聯的關鍵時刻。

齊柏林衛星是台灣第一顆自製的光學遙測衛星，也是福衛八號計畫的首發衛星，主要任務是拍攝台灣與周邊區域的高解析度地表影像，用於國土安全、環境監測與災害調查。

福衛八號計畫共包含8顆衛星，其中6顆為高解析度光學衛星、2顆為超高解析度衛星，組成6+2星系。此次率先上場的FS-8A宛如一台飛在太空中的高階相機，原始影像解析度可達1公尺，能清楚辨識地面上約1公尺大小的物體。

但FS-8A真正的價值不只在「打卡拍照」。只要台灣製造的衛星元件取得太空飛行履歷（SpaceHeritage），就能正式跨入全球市場。當前台灣衛星產業2024年營收為2718億元，超過90%集中在地面設備。雖然在政府補助下已有廠商能製作整機設備，但核心晶片與整合研製仍是弱項，而福衛八號正是台灣補強短板的最佳試煉平台。



