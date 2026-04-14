凌晨恐怖車禍！多車撞成一團 1人遭「拋飛墜橋下」亡

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台南市麻豆區台84線快速道路東向16.1公里處，發生一起嚴重車禍。（圖／東森新聞）





今（14）日凌晨，台南市麻豆區台84線快速道路東向16.1公里處，發生一起嚴重車禍，多輛車發生追撞事故、車體嚴重扭曲變形，造成3人受傷，其中更有1人因撞擊力道過大，被拋飛至橋下，送醫搶救後仍宣告不治。

消防局接獲報案，隨即趕往現場搶救。事故涉及自小客車與大貨車等３輛車輛，車體嚴重毀損、碎片散落一地。現場３名傷者，其中1人受困車內、1人為輕傷，但有1人因撞擊力道猛烈，直接被甩出車外、墜落橋下，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經緊急送往麻豆新樓醫院搶救，仍宣告搶救無效死亡。

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傷者目前分別由救護車送往麻豆新樓醫院及柳營奇美醫院救治。詳細事故發生原因，仍待警方進一步調查釐清。

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