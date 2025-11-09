凌晨拒檢撞警！男駕車挨轟6槍仍一路逃回家…躲不到8小時台南落網

記者洪正達／高雄報導

新興分局聯合台南警方在永康區逮捕黃姓男子。（圖／翻攝畫面）

高雄新興分局員警9日凌晨在盤查一輛可疑車輛時，遭到黃姓男子（35歲）開車衝撞逃逸，警方情急之下開6槍仍無法制止逃逸，後續擴大追查掌握行蹤後，聯合台南市警方成功在永康區住家將黃男逮捕，並在屋內查獲少量K他命等，訊後依公共危險罪嫌送辦。

黃男始料未及警方不到一天的時間就找到他。（圖／翻攝畫面）

新興分局指出，警方於9日凌晨3點25分巡邏時，在明星街與南台路口發現一輛自小客車違規停放，且車上2名男子形跡可疑，準備上前盤查，但員警才剛靠近就聞到毒品味，男子隨即發動車輛拒檢逃逸，先將巡邏車撞開後又衝撞員警，情急之下員警只能對前後車輪開6槍制止，沒想到對方仍逃逸，巡邏車右側車身也因衝撞損壞，並造成員警左手前臂擦挫傷，經醫治縫合後傷勢無大礙。

廣告 廣告

警方組成專案小組後開始調查去向，最後掌握他最後行蹤出現在台南永康區，隨即聯合台南市警方跨出合作，最後終於成功將黃男逮捕。

警方在黃男家中查獲的少量K他命。（圖／翻攝畫面）

據悉，黃男在拒檢當下車上曾飄出毒品味，但後續專案人員前往台南住處逮人時，該車已沒有異狀，後續也只在家中找到少量K他命，目前將深入追查逃逸原因，訊後依公共危險等罪嫌送辦。

黃男被逮回高雄偵訊，並依公共危險罪嫌送辦。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

花蓮通緝狂徒「持刀襲警」還搶車逃逸！2天後遭大批警力圍捕落網

飛來豔福「順便」性侵？高雄色男辯「有和解喔！」法官仍不准他緩刑

求復合失敗變奪命殺神！埋伏槍擊「卡彈攏是命」男老師殺人未遂終定讞

淒美故事上演！高雄情侶口角女跳橋男急摳119 警消垂降…他倆緊緊相擁

