凌晨撐不住！37歲男「精神不濟」撞電線桿 小客車翻覆畫面曝光

高雄男子自撞電線桿翻車幸運逃死劫。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市大寮區華中路21日凌晨1時30分左右，發生一起自撞翻車事故，1名37歲黃姓男子駕駛自小客車，沿華中路由北往南行駛時，疑似因精神不濟、疲勞駕駛，車輛突然失控直接撞上路旁電線桿後翻覆，現場畫面相當驚險。所幸黃男在事故發生後能自行脫困，隨後由救護人員送往醫院檢查，經醫師評估後並無大礙，未造成更嚴重的傷亡。

警方表示，林園分局接獲報案指出，在大寮區華中路與莒光三街口發生車禍，大發派出所及交通分隊人員立即趕赴現場，第一時間拉起警戒線、疏導交通，避免二次事故發生，經警方對黃男實施酒測，酒測值為0，排除酒駕情事。

廣告 廣告

黃男向警方自述，事發當時因精神狀況不佳，疑似恍神才導致事故，警方已依規定完成現場測繪、拍照與相關紀錄，全案後續將送交通事故鑑定，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

警方也再次呼籲用路人，深夜或長時間駕駛時務必注意自身精神狀況，若出現視線模糊、頻頻點頭、注意力無法集中等疲勞徵兆，應立即將車輛停靠至安全地點休息，切勿勉強上路，以免一時疏忽釀成憾事。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文原始計畫更恐怖！ 57歲余男挺身制止「擋下更大屠殺」

57歲余姓英雄阻擋張文遇害 友人澄清「並非保全」：值得入忠烈祠

PO文稱「張文我兄弟」將攻高雄車站 男大生被逮5萬交保