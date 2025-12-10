凌晨桃機如菜市場！他驚見紅眼班機人潮爆滿 內行人揭真相：實在很香

生活中心／王文承報導

一名男子日前要到日本旅遊時，凌晨抵達桃園機場時，看到候機室擠滿人潮，讓他相當驚訝。（示意圖／資料照）

許多人為了節省機票費用，把預算留給購物和美食，常會選擇搭乘紅眼班機。一名男子日前要到日本旅遊時，凌晨抵達桃園機場時，看到候機室擠滿人潮，讓他相當驚訝，貼文曝光後，掀起網友熱議。

他驚見凌晨桃機如菜市場 內行人揭真相



一名男網友在《Threads》分享一張照片，只見桃園機場候機室幾乎座無虛席，旅客們早已坐在等候區滑手機、聊天、吃宵夜，甚至有人直接席地而坐。這景象讓原PO驚呼：「凌晨2點的桃園機場，紅眼飛東京的人也太多了吧？」

貼文推出後，引起網友熱議，不少人直言這時段的班機最划算，「凌晨2點的紅眼最香，下班後22點到機場，2點起飛、早上6點到日本，到飯店寄完行李就能開始玩一整天」、「這班超讚，我一上飛機就睡死，醒來就開始玩，而且入境不用等」、「我超愛紅眼班機，我本來就不睡覺」、「紅眼超棒，溫哥華凌晨飛紐約，一早抵達就能開始逛」、「紅眼飛日本真的香」。

不過，也有過來人坦言年紀大後完全撐不住，「33歲前都覺得OK，35歲後真的不行，坐一次隔天像行屍走肉」、「年紀大了真的不能選這時段，太累」、「老了，不適合再這樣搞」、「年輕時可以睡機場搭紅眼，30之後沒在床睡隔天頭都暈」、「我老了，先不要這種時段」、「年輕時這樣玩，現在玩不動了」。

