凌晨民宅惡火！64歲資深演員「驚傳在屋內」送醫後不治身亡

娛樂中心／蔡佩伶報導

片岡龜藏命喪火場。（圖／翻攝自YouTube）

日本歌舞伎演員片岡龜藏擁有相當資深的經歷，演出角色更是不設限，在許多舞台劇中都能夠看見他的身影，不料，下個月在日本京都還有演出的片岡龜藏，驚傳在今（24日）凌晨東京一間甜點工廠大火中喪命，享壽64歲。

根據日媒報導，在今（24日）凌晨四點時，有民眾通報一間3層樓建築物失火，該棟一樓作為甜點工廠使用，而2、3樓則為住家用，雖然消防隊在兩小時內撲滅火勢，但大火仍造成一死一傷，其中死者身分經過確認，正是64歲歌舞伎演員片岡龜藏，據悉在送醫救治後仍不幸身亡。

片岡龜藏身亡消息傳開後，讓許多粉絲不敢置信，紛紛留言表示「願他安息」，而另一名約莫60歲的男性則意識清醒，但同樣被送往醫院觀察，至於詳細起火原因，日本警方表示正在調查當中。

