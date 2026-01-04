凌晨烈焰吞噬中山民宅 4樓火警驚醒全巷婦人獲救一度命危

凌晨烈焰吞噬中山區公寓，火光映天驚魂救出50歲婦人。（圖 ／翻攝畫面）

台北市中山區龍江路21巷4日凌晨驚傳住宅火警，1棟公寓4樓於清晨3時許突然起火，火勢迅速延燒，烈焰竄出窗外，火光將夜空與濃煙染成橘紅色，場面相當駭人，也驚醒附近不少熟睡中的住戶，消防局於凌晨3時3分接獲報案後，立即派遣35輛消防車、94名消防人員趕赴現場搶救。

消防人員抵達時，現場已被大量濃煙籠罩，視線不佳，火勢集中在4樓室內。指揮官隨即下令佈署水線灌救，同時進行人命搜救行動。經過約20多分鐘全力搶救，火勢於3時29分成功撲滅，避免延燒至其他樓層。

隨後，消防員入內搜索時，在屋內發現1名約50歲的女性住戶，所幸意識仍清醒，但疑似吸入濃煙。救護人員立即將她送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療，經院方處置後，暫時無生命危險。

消防局初步調查指出，燃燒面積約25平方公尺，主要燃燒物為屋內裝潢及家具，實際起火原因仍需由火災調查科進一步鑑識釐清，相關單位也呼籲民眾留意居家用電與防火安全，以降低火災發生風險。

