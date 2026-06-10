凌晨狂翻垃圾桶！母女租屋養十多隻流浪犬 整棟樓臭到崩潰

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警方進入屋內發現堆滿垃圾及犬隻排泄物，環境相當髒亂。（圖／翻攝自大風新聞，下同）

大陸上海浦東新區一處社區近日爆發鄰里糾紛，一對母女租下約120平方公尺的住宅後，不僅長期在住處堆放大量回收物，還收養十多隻流浪犬，導致整棟大樓長期瀰漫惡臭，甚至引發蟲害問題。附近住戶抱怨，樓道內經常出現裝滿垃圾的大型編織袋，空氣中混雜垃圾腐敗、排泄物及廚餘發酵氣味，讓不少居民苦不堪言，直言「房子都快不能住了」。

上海一對母女租屋後大量囤積回收物並飼養流浪犬，引發鄰居不滿。

根據大陸《新聞坊》及《民生一網通》報導，附近居民表示，今年2月起，樓道內開始出現難聞異味，味道混雜垃圾腐敗、狗隻排泄物及廚餘發酵氣息，令人作嘔。除了臭味之外，公共區域還經常堆放裝滿回收物的大型編織袋，不少袋子長期未處理，吸引昆蟲滋生，甚至有住戶家中出現蟲害。居民循線觀察後發現，問題源頭來自搬進二樓不久的一對母女。

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監視器畫面顯示，母女倆經常在凌晨2時至4時外出翻找社區垃圾桶，將紙箱、塑膠瓶及各式廢棄物裝入大型編織袋後帶回住處。除了撿拾回收物外，40歲女兒還陸續收養多隻流浪犬。鄰居指出，屋內狗隻數量一度超過10隻，每到夜晚便會在屋內奔跑追逐，不時傳出犬吠聲及女子訓狗的叫喊聲，嚴重影響周邊住戶休息。由於多數犬隻未經登記及檢疫，也讓居民擔憂衛生與安全問題。

樓道長期堆放大型垃圾袋並散發惡臭，居民生活品質受到影響。

當地居委會透露，今年2月底曾接獲居民報案，警方深夜進入該戶查看後發現，屋內堆滿撿回來的回收物品，環境相當髒亂，隨處可見狗隻排泄物及尿漬，空氣中瀰漫刺鼻臭味。警方當時在屋內發現12隻未登記犬隻，後續由相關部門依法處理。今年3月，屬地政府聯合派出所展開稽查，針對無證飼養犬隻進行處置，但母女之後仍持續收養流浪狗及撿拾垃圾，即使物業每天派員清潔樓道，也始終無法徹底解決問題。

樓道長期堆放大型垃圾袋並散發惡臭，居民生活品質受到影響。

房東受訪時坦言，自己年前急著出租房屋，沒想到竟遇上如此棘手的租客。他表示，看到房子被糟蹋得不成樣子相當心痛，「我就當作做了一場惡夢」。據了解，這對母女並非首次遭到投訴，過去曾在浦東其他地區居住，也曾因囤積垃圾及飼養大量流浪犬等問題引發鄰里糾紛，多次搬家後仍重演相同情況。

經警方積極介入下，母女已於5月31日搬離該處，並轉往航頭鎮另覓住處。不過不少網友擔心，若問題未獲妥善處理，下一個社區恐怕仍將面臨相同困擾。對此，當地人大代表建議，相關部門應透過跨機關合作與大數據追蹤，評估母女是否存在心理健康或生活適應問題，必要時引入醫療及社福資源介入協助，從源頭解決問題。

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