凌晨訪魚市、果菜市場關心供貨 物價 楊瓊瓔叮嚀2事：守護年菜滋味

春節將至，表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔，今（30日）陪同台中市長盧秀燕一起前往台中魚市場和台中果菜批發市場，關心年節前的供貨與物價，守護每一桌年菜的滋味：她更分享，看到攤商推車、搬貨、理貨的身影，讓人真心佩服這份為大家打拚的精神。

春節越近，市場的腳步就越忙，楊瓊瓔今在臉書分享，魚市場一箱箱新鮮漁獲、果菜市場一籃籃當季蔬果，都是要送上大家年夜飯桌的年味。她說，盧市長在第一線了解供應量、價格與環境整備情況，自己則特別請相關單位務必兼顧物價穩定與 攤商權益，讓做生意的安心、買年貨的也安心。

楊瓊瓔更感謝每天天未亮就開始忙碌的所有市場工作者，因為有你們，台中的過年才這麼有滋味、這麼有溫度。未來她也會用更大的力量，繼續守護菜籃族、照顧第一線攤商，讓每一桌年夜飯都充滿安心與幸福的味道。

