凌晨躲貓貓！台中通緝犯狂奔3路口「躲車底」 熱心民眾一句話讓他栽了
台中凌晨驚魂！通緝犯駕車遭攔查，棄車狂奔500公尺，最終躲藏超市停車場車底下，仍難逃警方法眼。警方在熱心民眾協助下，成功在大連路一家超市停車場，發現躲在車輛下方的王姓男子，當場將其逮捕。經查，王男因毒品和公共危險案件遭通緝，才會奮力逃逸。儘管他費盡心思，但最終仍難逃法網，落入警方掌握。
凌晨時分，台中市一名有毒品及公共危險前科的通緝犯試圖逃避警方追捕，上演一場驚險的躲貓貓遊戲。這名王姓男子在開著小貨車行經昌平路時因行跡可疑被員警攔查，隨即棄車逃逸，一路狂奔超過500公尺，最終躲藏在超市停車場的車底下。儘管他努力逃脫，但在熱心民眾的協助下，警方仍成功將其緝捕歸案。
10月30日凌晨4點30分，一輛小貨車在台中市昌平路2段行駛時引起警方注意。當員警上前盤查時，駕駛這輛車的王姓男子立即棄車逃逸，展開一場緊張的追逐戰。王男身穿黑色衣服、頭戴黑帽，從大馬路跑到小巷子，再從小巷子跑回大馬路，讓追趕的員警一度以為已經跟丟了嫌犯。
正當警方在尋找王男的蹤跡時，幾位晨運的民眾和路過的婦人發現了可疑人物，熱心地為警方指引方向。一位女性民眾告訴員警，她看到一名戴帽子的人往特定方向逃去。在這些熱心民眾的幫助下，員警最終在大連路3段一家超市的停車場發現了躲藏在車輛下方的王男。
第五分局松安副所長林智偉表示，王男在被發現時仍試圖隱藏，但警方已經清楚看見他的藏身處。當警察喊話「出來啦，出來啦，看到你了啦」時，王男才知道自己的躲藏計畫已經失敗。
經查證，王男是因毒品和公共危險案件被通緝，這也解釋了他為何如此急於逃避警方的盤查。儘管他在凌晨時分奮力逃跑，穿越了3個路口，總共跑了約500公尺的距離，還想出躲在車底下的方法，但最終仍難逃法網，被警方逮捕歸案。
