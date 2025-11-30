凌晨逆闖國一嘉義段！75歲騎士衝撞小客車當場慘死 機車卡車頭「燃成火球」畫面曝

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

國1北上嘉義水上路段今（30）日凌晨發生火燒車死亡車禍，一名75歲王姓老翁不明原因騎乘機車逆向闖入國道，並正面衝撞上行駛在內側車道的一輛自小客車，強烈的撞擊讓2車失控滑行，不僅機車卡進小客車車頭，現場還起火燃燒，自小客車被燒到只成車骨架，駕駛林男因逃生及時、未受傷，而王男當場重摔死亡，酒測值待法醫相驗，詳細肇事原因與責任也仍待警方釐清。

國1北上嘉義水上路段今（30）日凌晨發生火燒車，75歲騎士逆向衝撞小客車當場慘死。（圖／翻攝畫面）

據了解，事故發生於今日凌晨3時42分許，王姓老翁騎乘普通重型機車疑似從匝道逆向誤闖國道，並在國1272.3公里處水上路段，與49歲林姓男子駕駛、正常行駛於內側車道的自用小客車發生猛烈撞擊，王男當場摔落於內側車道，機車也嵌進自小客車車頭，2車往前滑行數十公尺後，爆出火花並迅速燃燒，現場火勢猛烈，濃煙不斷竄升，自小客車最終被燒成僅剩車骨架。

王姓老翁騎乘的機車卡進小客車車頭，2車燃成火球。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場後，發現王男已當場死亡，酒測值仍待法醫相驗，林男則及時從自小客車逃出，無明顯傷勢，經檢測無飲酒情形。警方指出，目前仍在調查王男是否因誤入匝道、視線不佳、方向判斷錯誤等，或其他因素導致逆向行駛，相關肇事原因與責任仍待調查，警方也已報請檢察官偵辦。

