凌晨連環爆！泰國南部11座加油站遭縱火攻擊 政府緊急實施戒嚴宵禁

泰國南部當地11日凌晨共11間加油站遭到炸彈縱火攻擊。（翻攝X@ThaiEnquirer）

泰國南部局勢再度緊張。當地時間11日凌晨，泰國最南部的陶公府、北大年府與也拉府，短時間內接連有11間加油站遭到炸彈縱火攻擊，多處陷入火海。雖未造成重大死傷，但引發社會高度不安，泰國政府隨即宣布在部分地區實施戒嚴與宵禁，將邊境與公路安全警戒提升至最高等級。

綜合外媒報導，這一波攻擊發生在凌晨約1時左右，11座加油站幾乎在40分鐘內同步遭襲。警方指出，歹徒多半騎乘機車、攜帶長槍，先將約5公斤重的爆裂物放置於加油站後引爆。遭攻擊的加油站多隸屬泰國國家石油公司，且在晚間10時已打烊，未釀成更大傷亡。不過，部分附設便利商店仍有值班人員，歹徒持槍將人趕出後再進行爆炸縱火。

是否與分離主義衝突有關？

由於事發地點位於長期動盪、穆斯林叛軍活動頻繁的泰南三府，外界第一時間懷疑是否與分離主義勢力有關。泰國總理阿努廷則出面表示，初步研判這起連環攻擊並非叛亂行動，而是與地方選舉有關，可能意在製造政治壓力或傳遞「警告訊號」。

傷亡與受創情況方面，陶公府受影響最嚴重，共有6間加油站遭攻擊，北大年府2間，也拉府3間。警方指出，至少有1名警察在趕赴現場時，被爆炸碎片擊中右臂受傷，另有民眾受波及，總計約4人受傷，並造成大量財產損失。

為何實施戒嚴與宵禁？

泰國軍方隨後宣布，即日起在那拉提瓦府實施宵禁，晚間9時至凌晨5時禁止民眾外出，並同步加強與馬來西亞接壤邊境的管控措施。軍方強調，此舉是為防止暴力事件擴散，並維護地方選舉期間的社會秩序與公共安全。

