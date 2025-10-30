即時中心／高睿鴻報導

知名藝人周孝安近日驚傳酒駕醜聞，他於10月24日凌晨4點左右，準備靠左停車時因未打方向燈，吸引員警上前盤查；結果發現周渾身都是濃厚酒氣，立即對其酒精呼氣測試，結果竟發現，其酒精吐氣濃度值達每公升0.28毫克，超過酒駕標準。警方當場依現行犯逮捕，並且，周孝安也在被移送北檢後認罪；檢方今（30）天依《公共危險罪》，火速對其提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

據悉，周孝安該日是去參加友人聚會，到錢櫃台北忠孝店引用威士忌；隨後，因擔憂車子停放黃線遭開罰，於是約在3點50分左右駕車，欲前往附近停車格置車。但到了3點58分左右，周打算於忠孝東路4段巷弄路口靠左停車，但沒有打方向燈；警方覺得行跡可疑，所以上前盤查。

結果一查不得了，警員發現周身上酒味濃厚，檢測後發現酒精吐氣濃度超過法定標準，因此依公共危險罪現行犯移送北檢。事後，周對犯行坦言不諱，宣稱當下無法叫到代價，因此才自行移動車輛；即便如此，依舊坦承相關行為，經紀人也已表示，有喝酒開車就是錯。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／凌晨酒駕被逮！周孝安涉犯《公共危險罪》 北檢今火速起訴

