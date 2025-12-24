凌晨闖三峽區清潔隊丟垃圾 新北環保局依法送辦

（記者陳志仁／新北報導）新北市三峽區清潔隊隆恩街隊部昨（23）日凌晨遭民眾非法闖入丟棄大量的廢棄物，新北市政府環保局巡邏保全發現後立即報警，當場將2名行為人帶回警局；環保局後續破袋稽查，懷疑涉及非法收運廢棄物，已依法移送偵辦。

圖／環保局稽查人員執行破袋稽查，確認廢棄物的來源及可疑對象。（新北市政府環保局提供）

新北市政府環保局表示，23日凌晨1時50分，巡邏保全發現有民眾非法入侵三峽區清潔隊隆恩街隊部，將大量廢棄物丟棄於場內垃圾子車及垃圾車上，隨即通報警方並通知清潔隊稽查人員到場處理；警察抵達時，2人仍持續棄置廢棄物，當場帶回北大派出所偵辦。

環保局長程大維指出，隆恩街隊部為便利民眾交付垃圾，設有垃圾收運定點，開放時間為每日上午8時至下午5時，僅限於開放時段交付一般的垃圾及應回收廢棄物，非開放時間嚴禁任意棄置；此次案件中，行為人於深夜翻越矮牆及大門，以接力方式將車上多包廢棄物丟入場內，行徑明顯違法。

為釐清案情，環保局稽查科重案組於23日上午進行破袋稽查，現場棄置廢棄物約20餘大包，除裝潢廢棄物外，多數為家戶垃圾，部分甚至使用專用垃圾袋掩飾來源，初步研判涉及未申請許可即從事廢棄物清除的處理行為；除針對民眾非法入侵的行為提告外，亦依廢棄物清理法移送偵辦。

環保局清潔維護科長蔣本芝表示，已依《廢棄物清理法》第41條及第46條規定，將本案移送檢調機關偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，併科最高1,500萬元罰金，另非法侵入建築物部分，將依《刑法》第306條提告；強調對於不法棄置行為絕不寬貸，呼籲民眾如發現違規情事，可撥打1999市民專線通報。

