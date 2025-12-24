凌晨闖清潔隊丟垃圾 新北環保局破袋查出疑非法清運送辦

248251224a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市環保局的巡邏保全人員昨23日凌晨1點50分執行巡邏勤務時，發現有民眾非法入侵三峽區清潔隊隆恩街隊部內丟棄大量廢棄物，隨即報警並通知清潔隊稽查人員到場，當場查獲兩名非法入侵人員帶至警察局做筆錄。環保局稽查科重案組表示，23日早上返回現場執行破袋稽查時，發現除有裝潢廢棄物外，大多屬於家戶垃圾，懷疑有非法收運廢棄物行為，環保局除針對民眾非法入侵的行為提告外，亦依廢棄物清理法移送偵辦。

環保局指出，三峽區清潔隊為提升便民服務，於隆恩街隊部設置垃圾收運定點，開放時間為上午8點至下午5點，供民眾交付一般垃圾及回收物，非開放時段不得任意棄置廢棄物。當日凌晨，保全人員巡邏時發現兩人將車上多包廢棄物，以接力方式翻越矮牆與大門丟入場內，行徑明顯違規，保全隨即報警，警察到場時仍持續丟棄中，因此當下立即將2人帶回北大派出所偵辦。

環保局表示，為釐清案情，稽查科重案組人員於23日一早進場執行破袋稽查，現場棄置廢棄物約20餘大包，部分甚至使用專用垃圾袋來掩人耳目。經查，內容物除裝潢廢棄物外，多數屬家戶垃圾，初步研判涉及未經許可從事廢棄物清除與處理行為。

環保局指出，相關行為未提出廢棄物清除處理機構許可文件，已違反廢棄物清理法，將依第41條及第46條規定移請檢調機關偵辦，最重可處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科新臺幣1500萬元以下罰金。另針對非法入侵建築物行為，將向北大派出所申請依刑法第306條提告，最高可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

環保局強調，決不容許此類惡劣事件再次發生，環保局除依法查處外，情節重大者將移送檢調偵辦，呼籲不法業者切勿心存僥倖，民眾若發現違反環保法令情事，可立即撥打新北市政府1999專線，環保局將依法嚴懲絕不寬貸。

照片來源：新北市政府環保局提供

