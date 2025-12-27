凌晨陽台抽菸聽聞鄰居微弱呼救聲 警消獲報合力破窗救出獨居翁

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕65歲陳姓男子獨居在桃園市桃園區，今(27)日凌晨起床如廁後，突因身體不適跌倒撞到頭部，倒臥血泊中1個多小時，鄰居到陽台抽菸時聽聞陣陣微弱求救聲後報案，警、消合力破窗將陳男救出送醫。

桃園警分局大樹派出所接獲報案，指聽到隔壁鄰居陳男微弱的呼救聲，經查看發現他在屋內跌倒且滿身是血，員警王建豪、陳亭潔及王翊安立即趕抵現場，原來陳男深夜起床如廁後，突然身體不適跌倒，撞到頭部大量出血，他躺在血泊已經1個多小時，報案人到陽台抽菸時聽到微弱的呼救聲才發現報警。

員警查看鐵門反鎖、無法開啟，陳男又無力起身，情況危急，立即通報消防人員到場協助，果斷破窗進屋救援，將陳男送往醫院治療，並連繫家屬前往照顧，目前狀況穩定。

