凌晨驚悚家暴！24歲高中生持17cm菜刀「狂捅80多歲外公」…逃家1小時後被逮

日本高知縣香美市25日發生一起殺人未遂事件，當地一名24歲高中生竟在凌晨時分以菜刀襲擊80多歲的外公，所幸外公送醫搶救後並無大礙，而該高中生後來也已被警方逮捕。警方表示，目前尚未確認該家庭之間有任何糾紛報案，同時也未公開該名高中生是否認罪，全案始末仍待調查釐清。

根據日本新聞網（Nippon News Network，NNN）等日媒報導，這起事件發生於25日凌晨4時45分左右，現年24歲的中村奨與母親及外公同住，怎料他這天趁外公睡覺之際，竟拿菜刀刺向外公的頸部、右手臂。中村奨的母親發現父親遭刺後，嚇得在當天凌晨5時11分趕緊撥打119報警求助。

警方抵達現場時，發現中村奨已不見人影，所幸將被刺的外公緊急送醫治療後，雖然頸部及右手臂受有刀傷，但並無生命危險。警方隨後在案發場所周遭展開調查，最終於5時25分在住家附近找到中村奨，當時他手上還拿著一把長約17公分的廚房用菜刀，警方隨即將其制伏，並以殺人未遂罪將人帶回警局，事件詳細經過及作案動機仍待調查釐清。

報導指出，中村家原是三代同堂，但外婆去年過世後，家中只剩外公、母親與中村奨3人同住。鄰居指出，被刺的外公過去熱心參與社區活動、擔任過消防員，待人處事溫和，與已逝的妻子感情很好，家裡總是和樂融融；而中村奨則因健康因素中斷學業，平時幾乎不外出，雖然偶爾出門也沒有異常行為，但個性相當孤僻，鄰居都對其行刺行為相當震驚：「真的很意外，全然無法想像。」

