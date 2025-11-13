凌晨驚見「鞭炮車」炸街 警鎖定60歲車主.最高罰37800
高雄市 / 綜合報導
高雄苓雅區今(13)日凌晨5點多出現1輛「鞭炮車」，駕駛一邊開車，還一邊放鞭炮，火花不斷向外噴，而且還將車輛開在兩條車道之間，危險駕車的行為讓其他駕駛都看傻了眼。警方說，已經鎖定60歲李姓車主，通知到案說明，針對跨越兩車道行駛和行駛中燃放鞭炮，將開出最高3萬7千多元罰鍰，並依違反社維法和公共危險罪送辦。
白色休旅車開在馬路上，左側車身突然竄出一串火光，沿著車身向外噴飛，放慢一點看，火光噴了一路，甚至噴到對向車道掉落到地面，畫面相當驚險，再看當時開來的汽車。
行車紀錄器也拍下，遠遠就看到左邊開來一輛白色休旅車，車窗外冒出亮光，靠近時火光越噴越大，還伴隨霹靂啪啦聲響，讓開在旁邊駕駛看傻了眼，離譜行徑發生在13日凌晨5點多，高雄市苓雅區三多二路，當時駕駛一手開著車一手放鞭炮，火花四濺，整輛車還騎在道路分隔線上，車身橫跨兩條車道，實際回到現場，地上都還有火藥燃燒殘留的痕跡。
苓雅警分局民權所長劉滌吾說：「已鎖定車主李姓男子，將於查緝到案後，依法開罰並偵辦。」警方說，車輛跨越二車道行駛，可處最高1800元罰鍰，而行駛中燃放鞭炮，已經是危險駕車，可處最高3萬6千元罰鍰，除了恐吃下最高3萬7800元罰鍰，也將依違反社維法和公共危險罪函送偵辦。
