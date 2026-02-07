凌晨驚醒見大伯房陷火海！侄兒「還原搶救無效瞬間」電暖爐恐釀災

社會中心／台東報導

台東市青海路二段一處鐵皮民宅7日凌晨發生奪命惡火。（圖／翻攝畫面）

台東市青海路二段一處鐵皮民宅7日凌晨發生奪命惡火。50歲的身障陳姓男子因行動不便逃生不及，不幸葬身火窟。據家屬透露，死者因天冷習慣使用電暖爐，疑因機器緊鄰床鋪或電線老舊釀災。消防局獲報後雖迅速撲滅火勢，但陳男已成焦屍，確切起火原因仍待釐清。

這起悲劇發生於（7）日凌晨1時許，台東縣消防局接獲報案，指青海路二段有住宅冒出濃煙與火光。消防員獲報後立即派遣多輛水箱車與救援人員趕赴現場，抵達時發現該棟一層樓高的鐵皮建築已全面燃燒，烈焰與濃煙不斷從屋內竄出。儘管消防隊員緊急布署水線灌救，並在短時間內壓制火勢，但入內搜索時，發現倒臥房內的50歲陳姓男子已無生命跡象。

陳姓男子經搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

報案鄰居劉先生受訪時表示，當時深夜突然聞到刺鼻焦味，出門查看驚見隔壁鄰居家已竄出火舌，嚇得趕緊報警。據死者的姪兒還原驚恐瞬間，當時他在睡夢中聽見父親大喊「失火了」，急忙衝出房間查看，驚見大伯的臥室已陷入一片火海。陳男的弟弟（侄兒父親）一度試圖使用滅火器及潑水搶救，無奈火勢蔓延速度過快，高溫與濃煙讓人根本無法靠近，只能倉皇逃出求救。

據了解，罹難的陳姓男子因領有身心障礙手冊，平日生活起居皆由弟弟一家細心照料。由於近期氣溫驟降，陳男習慣在睡覺時開啟電暖爐取暖，且機器擺放位置緊鄰床鋪。姪兒指出，火災發生當下曾目擊疑似電暖爐起火燃燒。加上該處為老舊鐵皮屋，屋內電線管路使用多年，是否因電器負載過重、電線短路，抑或是衣物棉被覆蓋電暖爐引發燃燒，成為調查重點。

台東消防大隊副大隊長吳明育指出，起火點初步研判位於死者臥室，火調科人員已介入進行詳細鑑識採證，將進一步釐清這起因寒冬取暖而引發的奪命火警真實原因。

