凌晨驚魂！前鎮家樂福地下室突冒濃煙 消防急出動19車搶救

高雄前鎮家樂福凌晨冒濃煙，地下室突發火警。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市前鎮區知名量販賣場家樂福，6日凌晨突傳火警，現場濃煙不斷竄出，讓仍在熟睡中的附近居民驚醒，紛紛關注是否發生重大災害。消防局指出，6日凌晨3時56分接獲通報，指位於前鎮區光華二路的家樂福賣場疑似發生火災，立即派遣大批人車前往搶救。

消防人員到場後發現，起火點疑似位於地下1樓的汙水機房，現場有雜物燃燒情形，雖然火勢不大，但因地下空間通風不良，導致大量濃煙迅速向上竄出，從賣場及周邊建築物逸散，畫面相當驚人，也讓不少住戶一度誤以為發生嚴重火警。消防局共出動19輛消防車、49名消防人員，全力布線灌救並排煙。

廣告 廣告

所幸火勢於凌晨4時11分即被完全撲滅，並未延燒至賣場其他區域，現場確認無人受困或受傷，未釀成更大災害。賣場內部在火災發生時尚未營業，也避免了人員疏散的風險。至於為何汙水機房內會突然起火，目前仍有待消防局火災調查科進一步釐清，相關單位也將檢視是否涉及設備故障或管理疏失，以防類似事件再次發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／蔡依林大巨蛋最強後援曝光 70歲蔡媽現身力挺粉絲搶合照宛如小型見面會

買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

樂園成監獄1／每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈