凌晨驚魂！國道警車執勤遭追撞 車尾全毀畫面曝光

國道一號南向 317.5 公里處17日凌晨 3 時許發生一起令人震驚的交通事故，1輛正在執行勤務的國道警車，竟在警戒事故現場時遭後方車輛追撞，導致警車車尾嚴重毀損，所幸未造成更嚴重傷亡，引發用路人與網友高度關注。

警方指出，當時國道巡邏車接獲通報，前往國道 1 號南向 317.6 公里內側車道處理交通事故，並依規定停放於事故後方，開啟警示燈及升降式警示燈進行交通警戒。不料，35 歲楊姓男子駕駛轎車行經該路段時，疑似未注意前方車況，直接撞上正在警戒中的警車，瞬間衝擊力道猛烈，造成警車車尾凹陷變形、零件散落一地。

從現場流出的影片與照片可見，外側車道停放一輛白色轎車，內側車道則停有國道警車與一輛深色轎車，警車車尾幾乎全毀，保險桿、零件碎片散落路面，畫面相當驚悚，事故發生後，楊男僅受到輕傷，隨即被送往醫院治療，並無生命危險，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

事故於凌晨 3 時 26 分順利排除，國道全線恢復通車。國道警方也藉此事件再次提醒用路人，夜間行車視線不佳，更應隨時注意前方動態並保持安全距離。即使車輛配備自動巡航、緊急煞車等駕駛輔助系統，駕駛人仍須全程專注路況，必要時立即介入操控，切勿過度依賴科技，才能避免類似意外再次發生，確保自己與他人的行車安全。

