凌晨驚魂！新竹物流貨櫃車三義交流道側翻 駕駛分心釀堵1小時
國道1號12日凌晨上演一起驚險事故，1輛新竹物流公司的貨櫃車，在苗栗縣三義交流道南下輔助車道疑似因駕駛分心，擦撞外側護欄後整輛車側翻，龐大的車體橫亙在路面，導致現場交通一度受阻近1小時，所幸駕駛僅受輕傷，未釀更大悲劇。
據國道公路警察局第2大隊指出，事故發生在凌晨3點左右，地點位於國道1號南向150.4公里處。當時巡邏員警趕抵現場，發現一輛貨櫃車整輛橫倒在輔助車道上，車頭受損嚴重，貨櫃傾斜堵住了匯入主線的車道，後方車輛被迫排隊等待，現場一度陷入混亂。
警方調查發現，駕駛為50歲周姓男子，當時自新北市出發，準備運送貨物至台中地區。行經三義交流道時，周男先短暫下交流道休息，之後重新駛上輔助車道準備進入主線，疑似因精神不集中、開車分心，導致車輛偏移撞上外側護欄，重心不穩後整輛車翻覆。幸好周男僅手腳輕微擦傷，未有大礙，酒測值為0，警方初步排除酒駕因素。
由於貨櫃車體積龐大，警方與拖吊業者花費約1小時才順利排除障礙，交通才恢復正常。事後警方也再次呼籲駕駛人，長途行車應保持充足睡眠與專注力，切勿疲勞駕駛或滑手機分心，以免一個不小心釀成事故，不但危及自身安危，也造成其他用路人困擾。
