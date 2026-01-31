凌晨驚魂！駕駛拒檢倒車狂飆200公尺 1員警擦傷

台中市文心路與市政北一路一處臨檢點，今日凌晨發生拒檢逃逸事件，釀1警受傷。圖為臨檢示意圖。（翻攝畫面）

台中市文心路與市政北一路一處臨檢點，今（31日）凌晨1時許發生拒檢逃逸事件。一名白色自小客車駕駛見到警方示意攔查，竟突然迴轉倒車逃逸。警方在過程中開槍攔阻，但駕駛不願停下還衝進騎樓造成多部機車毀損，一名員警則在追捕中受傷。

根據警方調查，白色轎車當時行經文心路準備左轉市政北一路，看到前方臨檢點後立刻掉頭，往北向方向疾駛而去。警員立即上前追捕，但駕駛為閃避攔截，猛踩油門衝入騎樓，撞倒多部停放的機車，並撞毀店家鐵門與落地玻璃。

這還沒完，駕駛仍不願停下，倒車繼續往文心路北向逃逸。警方見情況危急，開槍試圖迫使駕駛停車，仍無法成功攔下。

最後是駕駛往北暴衝約200多公尺後，疑似操作失控，撞上中央分隔島。警方見機會出現，立即駕車包圍，將人強勢拉下車控制。

警方指出，一名43歲員警在攔捕過程中右膝與左手肘擦傷，目前已接受治療。至於駕駛為何拒檢、是否涉犯其他違規或刑案，警方仍在進一步調查中。

