深夜酒駕接力賽事件在彰化永靖上演，一名員警處理酒駕車禍時竟遭另一名酒駕駕駛撞擊受傷。事件發生在上個月30日凌晨2點多，洪姓員警正在處理一起酒駕擦撞事故，測出34歲陳姓駕駛酒測值0.17，卻在處理過程中被另一名33歲楊姓駕駛撞上，而楊姓駕駛的酒測值更高達1.0。所幸洪姓員警僅受輕傷，事後警方依公共危險罪將兩名酒駕駕駛送辦。

凌晨「酒駕接力賽」！員警處理車禍，遭酒測1.0男撞飛痛喊。(圖／民眾提供)

事件起因是一輛。警方獲報到場製作筆錄，當洪姓員警站在肇事車車頭前處理事故時，突然後方一台白車朝肇事車尾撞上去，導致員警遭波及慘摔在地，並因疼痛不斷哀嚎。這起車禍發生在彰化永靖的一處路口，當時洪姓員警正在處理擦撞事故，並已測出迴轉車的34歲陳姓駕駛為酒駕，酒測值為0.17。沒想到處理到一半時，竟被另一台車輛撞上。

深色轎車在路口迴轉時，當場被直行的貨車撞上。(圖／民眾提供)

洪姓員警倒在斑馬線上後，救護人員獲報到場將其送醫。後續由第二組員警接手處理，結果發現第二台肇事車的33歲楊姓駕駛也是酒駕，且酒測值更高，達到1.0。附近民眾表示，第二次車禍中的駕駛也是酒駕，警方處理酒駕卻再被酒駕撞上，令人震驚。

洪姓員警正處理一起酒駕擦撞事故，卻在處理過程中被另一名33歲楊姓駕駛撞上。(圖／民眾提供)

員林分局副分局長蕭志旺表示，這起事件造成員警受傷送醫治療，肇事的楊姓、陳姓駕駛經查有酒駕情形，分局依公共危險罪嫌當場逮捕並移送。這起事件彷彿是一個先來微醺、再來爛醉的深夜「酒駕接力賽」。所幸員警只受輕傷，已經出院返家休息，而兩名駕駛則全被帶回送辦。

