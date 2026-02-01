凌晨1點就來排隊！台南「冰鄉」草莓牛乳冰太狂 早上7點公告完售

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台南知名老字號冰店「冰鄉」的冬天限定商品「草莓牛乳冰」於1月29日正式開賣，首日便吸引大批饕客湧入。由於今（1）日適逢開賣後的第一個週日，排隊人潮更為誇張。現場網友分享，凌晨1點就有民眾到場卡位，清晨4點時人數已超過30人。

冰鄉冬天限定商品「草莓牛乳冰」鋪上滿滿的草莓僅需195元，吸引大批民眾熬夜排隊。（圖／翻攝冰鄉臉書）

冰鄉的草莓牛乳冰表定於中午12點開賣，但依照店家慣例，為了維護環境秩序並避免影響騎樓通行，店家決定提早開始發放號碼牌，結果早上7點08分就正式公告當日份額已售罄。店家也透過臉書呼籲，建議消費者先領取號碼牌後再依時間回店享用，不必在現場枯等。

對於這種「凌晨排隊」的景象，網路上也出現兩極評價。有網友驚呼「太扯」、「為了吃冰竟然要凌晨出門」、「看來我今晚12點就先帶著紙箱睡在門口」；也有外縣市的遊客感嘆，這樣的排隊機制對遠道而來的朋友相當不友善，疑惑「為什麼不採用預約制呢」。

