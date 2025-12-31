凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光

記者宋亭誼／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺的雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。

邱昊奇今（31）日在IG上傳蔡依林演唱會後台花絮，透露團隊為了演唱會影像製作下足功夫，直到凌晨一點還出不了大巨蛋，「演唱會最刺激的不是現場拍攝，是後台交接。我們必須在5分鐘內做出50分鐘的決定：第一，故事節奏成立。第二，聲音品質穩定。第三，觀眾看得懂重點。」最後，邱昊奇強調，跨年演唱會這種大型製作，專業不等於完美主義，而是「把需求對齊、把節點守住、把交付做到位。」

廣告 廣告

邱昊奇曬出工作花絮。（圖／翻攝自邱昊奇IG）

邱昊奇曾演出《必勝大丈夫》、《廢財闖天關》、《她們創業的那些鳥事》等電視劇，觀眾對他並不陌生，近年他兼顧幕前與幕後工作，對於創作、攝影、劇本寫作都相當樂在其中。蔡依林演唱會後台花絮影片曝光後，不少網友紛紛驚呼：「謝謝你們的用心，辛苦了」、「真的是辛苦了，影片出超快」。

更多三立新聞網報導

蔡依林「9點半還沒睡」全被拍！現身澳門連飆8首歌 網笑：姐睏死了

昔打敗蔡依林奪冠！女歌手「遭欠25年版稅」怒告李亞明 消失多年近況曝

「溫泉煮過的蝦不會過敏」！女星誤食出事了…驚魂瞬間曝光

新生代男神當綠茶男！露「超猛胸肌」深情告白 網驚：這可以聽嗎？

