凌晨3至6點最危險！睡夢中猝死多與「心律不整」有關

每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式，然而，這個死亡方式背後往往潛藏著可預防的心臟危機。

每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼。（示意圖／Pixabay）

在睡眠中猝死 大多源於心律不整

根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。

國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。

尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。

預防夜間猝死 日常心臟保健

雖然睡眠中猝死聽起來防不勝防，但多數案例可以透過及早發現與治療來避免。黃奭毓主任提醒民眾定期測量脈搏，留意心跳是否規律，現在許多智慧型手錶也具備心電圖監測功能，能幫助及早發現異常。

若出現胸悶、胸痛、冒冷汗、突如其來的恐懼感或暈眩，應立即就醫進行心電圖檢查。尤其年長者、三高患者、曾有心肌梗塞病史或家族中有猝死案例等高風險民眾，更需提高警覺。

在生活習慣方面，黃奭毓主任建議維持充足睡眠、避免過度疲勞、遠離菸酒與咖啡因過量攝取。（示意圖／Pixabay）

在生活習慣方面，黃奭毓主任建議維持充足睡眠、避免過度疲勞、遠離菸酒與咖啡因過量攝取，都能降低心律不整風險。若本身有睡眠呼吸中止症，應積極治療並使用呼吸器，配合治療的患者其猝死率遠低於未治療者。

此外，控制三高、維持理想體重、規律運動前做好暖身，都是保護心臟的關鍵。若已確診心律不整，務必遵照醫囑服藥，切勿自行停藥，積極治療能大幅降低夜間猝死風險，達到真正安心的睡眠狀況。（NOW健康）

文章授權轉載自《NOW健康》「睡夢中離世」真的安詳？夜間猝死多與心律不整相關 凌晨這時間點風險最高

