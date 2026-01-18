凌源良追思會 法親齊聚憶往事

美國慈濟達拉斯分會執行長凌源良(法號濟成)，去年12月12號，因病往生，感念他生前的付出，達拉斯慈濟人，特地舉辦一場追思會，緬懷也追憶過去，跟凌師兄互動的溫馨點滴，也祝福他儘快乘願再來。

深深的擁抱傳遞了道格拉斯校長，對吳美樺師姊失去摯愛的不捨，這天是美國慈濟達拉斯分會執行長凌濟成的追思會，全美慈濟家人和當地僑界代表，齊聚一堂向家屬致意。

歐巴馬中學第一任校長 Nakia Douglas ：「我們的連結不是只有，在(歐巴馬中學)的援助和付出，他和妻子待我如親生孩子。」

2025年12月12日，凌濟成因病往生，臨終前，他最思念的就是給予他慧命的恩師，無奈無法親自見師一面，師徒只能隔著螢幕，雲端相會。

證嚴上人開示(2025.12.10)：「你身為慈濟人的緣很深、很長，我們後面的路 我們要記得，清清楚楚，要再開闢，所以你要安心，師父為你祝福，未來的路是換你要牽著師父走，要記得師父，牽師父的手，來走下輩子的路(菩薩道)。」

凌濟成往生後的一個月，法親為他舉辦追思會，現場除了感傷，更多的是大家對他的無限懷念。

慈濟全球志工總督導 黃思賢：「原來2000年，差不多，20、30年前，(凌濟成)就一起，跟我到薩爾瓦多賑災，我們兩個真的像兄弟一樣，我一路上(從加州到達拉斯)，就在想凌源良，好小子，我還沒走，你就先走了，實在是太不夠意思了。」

駐休士頓台北經文處處長 蕭伊芳：「在最後這幾個月，我知道他(凌濟成)很辛苦，時不時地我們會透過簡訊，鼓勵他，在整個抗癌的過程中，要以正面的心情去對抗，命運帶給他的挑戰。」

慈濟芝加哥分會執行長 謝濟介：「我們虔誠祝福你一路好走，能夠早日發心立願，會再來，繼續行走慈濟的菩薩道。」

凌濟成的小兒子 凌正一：「爸爸，謝謝您，我愛您。」

對父親的緬懷，小兒子千言萬語，化作一句我愛您，希望傳承父親的慈悲，繼續讓愛傳家。

