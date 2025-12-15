凌濤今早告發國防部 大石公司怒斥散播不實言論：將提出刑事及民事告訴

凌濤表示，「對於國防部軍火槍砲案採購疑涉弊案，請檢調不要因為他們後台硬，而鬆懈了社會正義！」。（圖／報系資料庫）

有關近期爆料出國防部軍火標案被裝潢業者福麥、鞋商大石給標走，桃園市議員凌濤與朱系子弟兵楊智伃、鄧凱勛今（15日）早9點前往北檢告發國防部。大石公司也發出聲明，強調自己有履約能力並符合履約規範，將對凌濤等人提出相關刑事訴訟及民事訴訟。

凌濤痛批，福麥、大石聲明開嗆社會各界任何質疑的聲音，有恃無恐的態度，令國人感到憤怒。民進黨中央不思與民站在一起檢驗，竟與國防部同步搖身一變軍火商發言人，瞎扯抗中保台牌，無恥到極點。「對於國防部軍火槍砲案採購疑涉弊案，請檢調不要因為他們後台硬，而鬆懈了社會正義！」

楊智伃表示，被外界質疑的福麥、大石，不好好說明，竟然還敢發獨家聲明對嗆？爭議持續延燒，國防部的閃避說詞更讓民眾無法接受！對於軍火槍砲案採購疑涉弊案，請檢調不要因為他們在台南、後台硬，而怠忽了社會應有的正義。

鄧凱勛指出，民進黨執政下荒謬事蹟不斷，過去有小吃店接16.5億快篩、超思一人公司吞五億雞蛋案，現在竟連室內裝修商都能變炸彈專業、賣鞋的也能精通軍火？這兩家無實績、履約能力大打問號的公司，背後是否涉及借牌或人謀不臧？我們將要求檢調徹查整起案件，給社會一個交代。

大石發聲明強調，投標國防部5.56公厘底火案完全符合投標資格，採購案採最低標制度，包含大石在內共有4家投標，大石也依照契約規範履約完畢，足見有履約能力且符合履約規範，並無任何違法違規。

大石指出，凌濤以個人拼湊刻意扭曲之惡意，散播不實言論，已嚴重毀損大石商譽及名譽，委任律師將對凌濤等人提出刑事及民事告訴。

大石強調，言論自由不是無限上綱，民意代表不應視法律為無物，惡意中傷他人，望社會大眾勿再以訛傳訛，危及國防正規合法採購事務及國家安全。

