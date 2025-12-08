凌濤像朴寶劍、賴總統像大澤隆夫？網友熱議明星臉
政治人物也有明星臉嗎？之前網友說總統賴清德長得像日本明星大澤隆夫，最近有名嘴說桃園市議員凌濤長得像韓星朴寶劍。凌濤聽到後嚇壞，直說自己不像，就怕引發眾怒。
韓星朴寶劍上個星期才來台灣，還用中文自我介紹，不過在台灣還有另一位被稱為是藍營朴寶劍，他就是在2022年投入議員選戰的桃園市議員凌濤。
桃園市議員凌濤：「我還是不要對朴粉，跟這個網友來公審比較好，我看到這個台灣現在很多的，不管是亞洲明星來到台灣，大家都很高興，大家其實為他們加油。」
凌濤在政論節目時被另一位來賓稱為朴寶劍，凌濤否認這樣的說法，還強調自己跟朴寶劍差太多，不要再對他用這個稱號。
可是政治人物明星臉，不光是凌濤，早期也有網友稱總統賴清德長得像大澤隆夫，因為賴清德踏入政壇一貫的中分頭也讓網友熱議，說他挺像南韓歐霸孔劉，不過先前也有人說他像大澤隆夫，但長相見仁見智，明星的紛絲們笑笑就好。
