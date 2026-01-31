凌濤分享二寶38週「隨時報到」 曬合照張善政讚：婚育政策六都第一

即將迎來「二寶」的國民黨桃園市議員凌濤，今（31）日在臉書發文透露，寶寶已經進入38週「隨時報到」的階段，還曬出和桃園市長張善政的合照，大讚桃園「六項婚育政策」六都第一，更透露包括自己及張善政、台北市長蔣萬安都很清楚，從自身的經驗出發，這不是口號能解決的問題，而是必須一項一項制度補上、資源到位。

國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／中天新聞）

凌濤提到，距離上次當奶爸已經八年，這次二寶有很多姐姐留下來的用品，也有不少沒穿過的新衣。最近常觀察到寶寶在肚子裡打嗝、手腳刮肚皮、滾來滾去，畫面很真實，也很新奇。

凌濤表示，台灣少子化嚴峻程度世界第一，年輕世代面臨經濟、工作與生活多重壓力，越來越多人選擇不婚不生，國家大政的規模與速度，確實還跟不上現實壓力的上升。

凌濤點出，立法院昨日三讀通過《住宅法》修正案，確定社宅至少要有20%提供給新婚兩年內或育有未成年子女的家庭，但這絕對不是決定性因素，畢竟台灣法定產假在亞洲倒數、育嬰假薪資以勞保投保金額計算，對許多職業婦女落差太大。再加上高房價、托育與育兒支出龐大、難以兼顧工作與家庭，為政者必須有改變的大心，而不是零碎修補。

凌濤分享和桃園市長張善政的合照。（圖／凌濤臉書）

凌濤強調，從婚育實質支持到整體社會環境友善，唯有全面優化，才有機會稍稍扭轉現況。現在的人，也早就不敢隨便叫別人結婚生子。

另外，凌濤指出，張善政市長上任以來，桃園「六項婚育政策」六都第一，結婚率、出生率雙冠王，整體環境相對友善；包括擴大高風險孕產婦追蹤關懷至全市孕婦、設立孕產婦關懷中心、心理健康促進計畫、專責婦幼衛生所、幼兒專責醫師進駐托嬰中心、孕婦RSV疫苗補助，都是六都第一，好孕專車補助金額也是最高，2025年桃園出生率千分之5.32，六都最高。

桃園市出生率是六都第一。（示意圖／pexels）

凌濤直言，孕婦真的很辛苦，小家庭育兒更不容易。從產檢、待產、坐月子，到接下來的托育、職場回歸與家庭分工，每一步都是真實壓力。

凌濤說，自己和張善政、台北市長蔣萬安都很清楚，從自身的經驗出發，這不是口號能解決的問題，而是必須一項一項制度補上、資源到位。北、桃會持續從醫療、交通、托育、住宅與職場友善同步努力，讓願意生的人少一點焦慮，多一點底氣。

