凌濤告發「福麥2.0」！大石怒提雙告訴反擊

▲桃園市議員凌濤揭露「福麥2.0」爭議，大石喊提雙告。（圖／記者陳明安攝，2025.04.21）

[NOWnews今日新聞] 繼國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司的「福麥」。桃園市議員凌濤日前也再爆，台南鞋商「大石國際公司」轉做2億元的國防軍火生意，恐是「福麥2.0」，他今（15）日更直搗北檢告發國防部疑涉弊案。不過，大石公司對此也不忍了，直喊將對凌濤提刑事、民事雙告訴。

凌濤今赴北檢告發國防部疑涉弊案，請檢調不要因為國防部後台硬而鬆懈了社會正義，更怒嗆福麥、大石有恃無恐，民進黨中央瞎扯抗中保台牌，無恥到極點。不過，針對凌濤大動作告發，政治評論員吳靜怡接著發文披露，大石公司已透過運鞍法律事務所聲明表示，將對凌濤及相關人等提起刑事訴訟及民事訴訟，以捍衛大石公司及其相關人員之權益。

大石今透過律所聲明指出，大石公司完全符合投標須知所定「國際貿易業（代碼F401010）」之投標廠商資格，系爭採購案係財物採購採最低標得標制度，含大石公司共有4家廠商投標於開標時，4家廠商均符合投廠商資格，大石公司標價為最低得標。

大石也表示，凌濤先生以其個人拼湊刻意扭曲之惡意，於其個人臉書、媒體公開發表散布不實言論，有心人士明知不實竟刻意配合傳述渲染，均已嚴重毀損大石公司及其負責人等人之商譽及名譽，大石公司已委任本律師將對凌濤及相關人等提出刑事訴訟及民事起訴，以捍衛大石公司及其相關人員之權益。

