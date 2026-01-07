凌濤媒合民間力量捐贈300件救生衣 助桃市府強化水域安全

國民黨籍桃園市議員凌濤與常不輕協會理事長王能啟、總幹事林淑俐，共同促成民間力量捐贈救生衣。圖：凌濤提供

國民黨籍桃園市議員凌濤昨(6)日與常不輕協會理事長王能啟、總幹事林淑俐，共同促成民間力量捐贈救生衣，捐贈予桃園市觀旅局、觀光發展基金會、農業局、環保局海岸及資源循環工程處；首階段300份不同尺寸的救生衣捐贈資源，將優先投入宇內溪水域安全，後續也將逐步拓展至珍珠海岸，持續完善桃園整體親水環境的安全防護。

首階段300份不同尺寸的救生衣捐贈資源，將優先投入宇內溪水域安全。圖：凌濤提供

凌濤表示，台灣每年約有近700人因不熟悉水域發生憾事，水域安全不只是硬體設施或管理制度的問題，更關乎全民安全意識的建立，尤其在親水活動頻繁的季節，各年齡層都需要具備正確的風險認知與防護觀念。

廣告 廣告

凌濤強調，此次媒合民間救生衣捐贈，正是希望從「制度與教育並進」的角度出發，一方面補強第一線安全裝備，另一方面推動水域安全宣導與訓練的常態化，讓親水活動在發展之餘，也能真正守住市民與孩子的安全底線。特別感謝觀旅局長陳靜芳的積極協助，讓美事快速成真，也要謝謝農業局長陳冠義持續推廣。

凌濤表示，保障市民朋友的安全，一直是他最重要的目標。過去，為了讓孩子擁有安全無虞的上學道路環境，他質詢與市府共同修正《建築物施工中維護公共設施管理要點》，要求施工基地鄰近學校者，必須召開施工前協調會，讓大型機具與砂石車避開學童通學時段，降低潛在風險。

同時，為避免道路反覆挖掘造成交通阻礙與安全隱憂，凌濤也與工務局修訂《道路挖掘管理自治條例》，提供市民更平整、安全的用路環境，從源頭提升道路安全水準。

凌濤說，從孩童上下學安全、車行安全到水域安全，他不只在制度面持續補強，更透過教育宣導降低意外發生的風險。未來，也將持續與市府攜手努力，為市民打造更安全、更安心的生活環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園分局守護青少年寒假安全 羽球賽報名開跑展現青春活力

桃園分署拍賣會為國庫挹注123萬 Caravelle廂型車56萬拍定