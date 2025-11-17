凌濤建議桃捷投入市區公車營運 桃園交通局：樂觀其成

桃園市議員凌濤關切桃園客運服務品質、駕駛管理與企業營運等問題。圖：翻攝自議會直撥

桃園市議會今(17)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員凌濤關切桃園客運服務品質、駕駛管理與企業營運等問題。交通局表示，市府對市民反映的每一件公車服務問題均高度重視，並已同步啟動多項制度改革，務求全面提升公共運輸品質。

交通局長張新福說，為從根本提升服務品質，交通局已推動多項制度精進措施，包括檢討並強化駕駛錄用資格，自明年起規劃「受訓即就業2.0」計畫，並要求業者對重大刑案或重大肇事者一律不得錄用，同時補強駕駛保險與保障機制。此外，對於營運不佳或長期虧損的路線，市府已啟動桃小巴政策，評估改由桃小巴接手，以提升營運效率並減輕業者負擔。

廣告 廣告

張新福也說，市府將持續強化客運評鑑制度，未來評鑑結果將更加明確連動補貼及路權，若業者改善不力，市府將採取更嚴格的管理措施，必要時亦不排除重新檢討路權，或由桃捷公司等公辦營運單位協助或接手。

針對凌濤提出桃捷公司投入市區公車營運的構想，交通局抱持開放且樂觀其成的態度。張新福說，桃捷近年來營運體質大幅進步，管理制度成熟，企業文化積極正面，具備穩健的服務品質與營運能力。市府將把桃捷的豐富營運經驗納入公車營運公辦化可行性研究的重要參考，期望藉此為桃園樹立更高品質的市區公車服務標竿。整體而言，交通局將持續強化督導與制度精進，務求讓市民享有更安全、準時、舒適且值得信賴的公車服務。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

市議員點名接手營運桃園市區公車 桃捷這樣說

記得改道！台61線南下蘆竹大園路段11/22夜間施工管制