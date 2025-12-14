凌濤揭台南鞋廠「僅花41天」變軍火商：綠營系統介入呼之欲出

凌濤指台南大石公司從鞋業轉做軍火生意疑有內情。資料照 翻攝國民黨YT



桃園市議員凌濤昨爆料，台南大石國際股份有限公司過去以鞋業生意為主，去年中旬轉作國防軍火生意，金額上看二億元，恐是「福麥二點○」。他今（14日）表示，從經濟部登記到2億軍火標案，僅花了「41天」，台南的軍火商業奇蹟，哪裡誇大不實？國防部成軍火商發言人護航洗地，福麥、大石背景真的有夠硬？並稱哪幾個綠營系統介入其中，已經呼之欲出。

凌濤上午在臉書發文表示，福麥、大石負責人事件至今神隱、意圖三言兩語帶過，只有國防部急急忙忙聲明稱該底火標案，只要有「廠商登記」、「國際貿易業項目」及「納稅證明」等即可，等於是詔告天下，有門路的各種五花八門小店通通可以來參與軍火買賣；並稱大石國際提早交貨，洋洋得意出來為廠商說明，淪為軍火商發言人，隻字不敢提及從福麥到大石，超出國人三觀的軍火交易，疑點重重。

凌濤說，大石2024年6月6日經濟部登記新增軍火槍砲品項，2024年7月17日就得標2億底火標案，「僅僅花了41天」，到底是中間有沒有軍火牽勾仔穿梭，還是更深層的與高層有任何關係？怎麼又是台南中小企業新增軍火項目又一例，還有哪些「台南軍火幫」廠商參與其中，要來分食國防大餅？未來的1.25兆特別條例還待審，顧立雄難道發發聲明就要蒙混過關？

凌濤指出，媒體傳出友人爆料大石負責人與新加坡軍火商關係，並提及該軍火商有貨源，「由蘇男出面參與國防部的軍火採購案」；什麼時候全球軍火商貨源被匡訂，有印度、有美國貨源，鎖定台灣馬桶廠商、皮鞋大廠變更商業登記，而且順利搶標，哪幾個綠營系統介入其中，已經呼之欲出。

他表示，國防部長顧立雄應該清楚知道，軍火商標案表面按照程序，但其中的水深比一般政府採購更深許多，如果用有資格就帶過，太低估台灣人民的智慧。蔡英文時代綠能是一門好生意，賴清德時代「更敢」，關乎台灣安全的國防軍火竟突然成為一門大生意，國人看這些人鯨吞蠶食，怵目驚心。

