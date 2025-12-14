凌濤揭鞋業商得標軍火案疑不法告發國防部 大石公司委律師反控妨害名譽



國民黨籍桃園市議員凌濤質疑經營鞋業的大石公司投標國防部標案竟得標疑涉不法，今（１５）日偕前國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛，到北檢告發國防部承辦跟經手人員，他認為在投標、決標、履約中間可能涉及不法，呼籲檢調能徹查，以貪污治罪條例以及刑法圖利罪清查到底。對此，大石公司今天(15日)透過運鞍法律事務所發出聲明，表示已委請律師許雅芬將對凌濤及相關人提出刑、民事告訴，籲勿再以訛傳訛，危及國防正規合法採購及國家安全。

凌濤質疑指出，從經濟部登記到2億軍火標案，僅花了「41天」，台南的軍火商業奇蹟，哪裡誇大不實？國防部成軍火商發言人護航洗地，福麥、大石背景真的有夠硬？福麥、大石負責人事件至今神隱、意圖三言兩語帶過，只有國防部急急忙忙聲明稱該底火標案，只要有「廠商登記」、「國際貿易業項目」及「納稅證明」等即可，等於是詔告天下，有門路的各種五花八門小店通通可以來參與軍火買賣；並稱大石國際提早交貨，洋洋得意出來為廠商說明，淪為軍火商發言人，隻字不敢提及從福麥到大石，超出國人三觀的軍火交易，疑點重重。

凌濤並指，敢登記軍火生意，投標國家人民納稅錢的國防標案，本來就應該受到監督，不過才檢驗幾個角度就怕了喊告，更深的水禁止大家討論。不好意思，過去上從民進黨府院黨高層、下到地方首長民代都曾興訟，每一個人皆鎩羽而歸，沒有贏過，這次有台灣人民的支持，我們仍然堅持直球對決，無畏無懼，檢驗到底，最終正義一定會勝利！

對此大石公司發出聲明指出，大石公司依政府採購法規定投標國防部採購5.56公厘底火案，完全符合投標須知所訂國際貿易業(代碼F401010)之資格，該採購案採最低價得標制度，共有4家廠商投標，均符合投標廠商資格；大石公司標價為最低而得標，且已履約完畢。足見大石公司有履約能力並符合履約規範，並無任何違法或違規情事。

聲明並指，凌濤以其個人拼湊刻意扭曲之惡意，於其臉書、媒體公開發表不實言論，有心人士明知不實竟刻意配合傳述渲染，均已嚴重毀損大石公司與其負責人之商譽與名譽。大石公司已委請律師許雅芬將對凌濤等及相關人等提出刑事訴訟及民事訴訟，以捍衛大石公司及相關人員之權益。