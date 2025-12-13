凌濤爆料「鞋商得標2億軍火案」 國防部：廠商資格均合法

政治中心／綜合報導

軍購案爭議連環爆，國民黨桃園市議員凌濤今天（13號）爆料，南部有家賣鞋公司，竟在去年變更多項營業登記，且還得標國防部兩億元的軍火採購案，不過對此國防部澄清，廠商資格都經過逐條審查，不該用誇大不實的負面指控，以偏概全。

各類鞋款擺放整齊，這家位於南部以販售皮鞋、運動鞋為主的店家，被藍營爆料，在今年突然大轉行，轉做國防部高達兩億元的軍火生意。

桃園市議員（國）凌濤：「這家過去的公司通通在做的，就是所謂我們講的皮鞋還有配件，過去通通跟軍火是沒有相關，難道這些產業中間有一個軍火仲介，在中間上下其手。」

立委（民）王定宇：「用這些企業的某一個營業項目，就去否認它有其他專業，這就大可不必了，國防絕對不應該是政黨互相攻擊的標的。」

綠營幫緩頰，但藍營仍緊咬，指出這家公司在去年六月變更商業登記，包含槍砲彈藥刀械輸出入業及管制刀械零售業等多項營業資料，而時間點適逢國防部開標日期，但消息一出國防部也隨即澄清。





國防部副發言人喬福駿：「少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對，嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平，籲請國人明辨，支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。」

國防部進一步解釋，招標文件及廠商資格都有逐條審查確認合法，在交貨後軍備局也已驗收合格，對於藍營的不實指控，國防部呼籲國人明辨國防重要性，共同支持捍衛國家安全。

