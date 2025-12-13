凌濤爆皮鞋商得標「2億」軍火案！ 國防部：資格經逐條審查

台北市 / 綜合報導

軍購案爭議連環爆，國民黨桃園市議員凌濤再爆，一家台南做皮鞋、運動鞋生意的公司，在去年才變更營業登記，結果不到半年，就得標高達國防部，和陸、海軍兩億的軍火標案，對此，國防部回應，廠商資格都經過逐條審查，確認合法及完整，不該用誇大不實的負面指控，以偏概全。

店面堆滿鞋盒鞋子，陳列整齊品項齊全，乍看之下平平無奇，不過繼國民黨團爆，國際室內裝修公司，承攬國防部炸藥採購引發風波，國民黨桃園市議員凌濤，也拿出資料質疑這間過去做鞋類生意的公司，怎麼現在也標軍火。

桃園市議員(國)凌濤說：「之前有馬桶廠商來標5.9億的軍火，這次為什麼又是賣鞋的來標軍火。」攤開經濟部網站來看，凌濤說的就是這間設址台南，過去做鞋類生意的廠商，去年6月6日才變更商業登記，新增國際貿易槍砲彈藥刀械輸出入業等項目，再對比政府電子採購網，可以發現同年6、7月，已經陸續投標國防部海軍和陸軍司令部等單位，而且短短不到半年，第五次投標就成功標得，高達兩億的5.56公厘底火等2項標案，打敗其他熟悉軍工產業廠商。

國防部副發言人喬福駿說：「少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對，嚴峻敵情威脅的國軍官兵，極不公平。」

國防部一一澄清指控，更強調相關開標作業，都依招標文件所列廠商資格逐條審查，確認合法及完整，廠商得標後也依契約規定取得輸出許可證明，經軍備局驗收合格，隨著軍購預算增加，相關採購細節也被在野黨放大檢視。

