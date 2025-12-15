凌濤猛攻台南鞋商接「2億國防標案」！大石國際發聲喊告：已提刑、民事告訴

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨桃園市議員凌濤日前指控，台南「大石國際公司」原本販售鞋類，卻轉做國防軍火生意，並拿下國防部「5.56公厘底火」約2億元標案，引發外界質疑。對此，大石公司今（15）日透過律師發聲明反駁，強調指控內容不實，已委請律師對凌濤及相關人士提起刑、民事訴訟。

國民黨桃園市議員凌濤。（圖／凌濤臉書）

聲明指出，大石國際係依法參與國防部「5.56公厘底火」採購案，完全符合投標須知所列「國際貿易業」（代碼 F401010）之投標資格。該案採最低標得標制度，共有4家廠商投標，且均符合投標資格，大石國際因報價最低而得標，並已依契約規定完成履約，並無任何違法或違規情事。

大石國際表示，凌濤以個人臆測拼湊不實內容，透過臉書及媒體公開發表相關言論，並有部分人士明知內容不實仍刻意轉述、渲染，已嚴重損害公司及負責人商譽與名譽。公司因此委請律師，將對凌濤及相關人士提出刑事告訴與民事求償，以捍衛公司與相關人員權益。

聲明最後強調，言論自由並非毫無界線，民意代表亦應依法行使職權，避免惡意中傷他人。大石國際呼籲社會大眾及媒體勿再以訛傳訛，以免影響國防正規、合法的採購制度及國家安全。

