凌濤猛轟「鞋商轉軍火」 大石公司不忍了：刑、民事雙告

國民黨近日連日質疑國防標案相關廠商，其中桃園市議員凌濤指控大石國際股份有限公司「從鞋商轉做軍火生意」，軍火標案上看2億元，形容為「商業奇蹟」。對此，大石公司今（15）日透過運鞍法律事務所發布聲明嚴正駁斥，並表示已委請律師許雅芬，將對凌濤及相關人士提出刑事與民事告訴，呼籲外界勿再以訛傳訛，以免危及國防正規、合法採購及國家安全。

大石公司在聲明中指出，該公司係依《政府採購法》規定，參與國防部「5.56公厘底火」採購案投標，完全符合投標須知所載之國際貿易業資格（代碼F401010）。該案採最低價得標制度，共有4家廠商投標，且皆符合投標資格，大石公司因標價最低而順利得標，並已依約履行完畢，足證公司具備履約能力，亦完全符合相關規範，並無任何違法或違規情事。

聲明進一步指控，凌濤以個人拼湊、刻意扭曲的方式，在臉書及媒體上公開發表不實言論，部分有心人士明知內容不實，仍刻意配合傳述與渲染，已嚴重損害大石公司及其負責人之商譽與名譽。對此，大石公司已正式委請律師，將對凌濤及相關人士提起刑事與民事訴訟，以捍衛公司與相關人員的合法權益。

大石公司最後強調，言論自由並非毫無界線，民意代表更不應視法律於無物、惡意中傷他人。基於平衡言論自由與社會責任，並為確保法治健全運作，大石公司決定挺身而出、訴諸司法，同時也呼籲社會大眾與媒體審慎查證，勿再以訛傳訛，以免影響國防正規合法採購，甚至危及國家安全。

