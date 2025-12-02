凌濤稱卓冠廷、戴瑋姍因忤逆「被請辭」 她揪重點批「靠幻想寫創作文」

記者李鴻典／台北報導

距離2026地方選舉僅剩一年時間，媒體今（2）日報導，身兼黨發言人的民進黨新北市議員卓冠廷、戴瑋姍也將於近期請辭，投入2026選戰力拚連任。國民黨桃園市議員凌濤稱，王義川台灣國大到不能碰？民進黨發言人只要忤逆就「被請辭」？政治工作者黃敬雅不以為然表示，到底是要多沒料，找不到題材只能靠幻想來寫創作文，是以為大家忘記之前是哪個人說大罷免前會宣布戒嚴？

黃敬雅批評凌濤，到底是要多沒料，找不到題材只能靠幻想來寫創作文。（圖／翻攝自黃敬雅臉書）

根據民進黨《公職候選人提名條例》，中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日一年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申請。

日前張志豪請辭組織部主任後，爭取議員連任的卓冠廷、戴瑋姍也將於近日請辭，據悉兩人均已遞出辭呈，但本週三仍會出席中常會，預計賴清德將於會中准辭。

戴瑋姍、卓冠廷將辭去民進黨發言人。（圖／民進黨提供）

凌濤則在臉書發文寫下，王義川台灣國大到不能碰？民進黨發言人只要忤逆就「被請辭」？無論是卓冠廷在大罷免期間說出了「賴清德總統下軍令狀罷免藍委都要通過」，此等大白話引發黨高層的壓力，又或者正國會從新北、桃園、高雄爭取市長提名的人被施壓，都顯得現在的民進黨對青壯世代非常不友善。

凌濤還稱，甚至正國會林佳龍及子弟兵卓冠廷，也因為出面力挺林岱樺，導致黨內高層徐國勇以「黨職」來責難卓冠廷。而壓垮駱駝最後一根稻草，大概就是戴瑋姍碰觸到「台獨金孫」賴主席最敏感的神經；在政論節目上，戴曾當著我們的面表達對王義川「台灣國立委」的不以為然，又邏輯不通把「台灣人」跟「台灣國」誤用，被強力打臉。

凌濤在臉書發文，王義川台灣國大到不能碰？民進黨發言人只要忤逆就「被請辭」？（圖／翻攝畫面）

凌濤也提到，「不如歸去」，大概是民進黨青壯世代面臨老綠男賴清德跟徐國勇主導綠營社群的悲愴，萊爾校長不會他就是不會，但他不會還要裝會，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們明年自救的做法。

黃敬雅對於凌濤的推論則是不以為然表示，這兩位都是現任的議員，明年就是九合一大選了，接下來的黨公職勢必要花更多心力在全盤的事務上，在此時卸任交接，合情也合理，就如同前幾日張前主任卸任組織部道理亦同。

黃敬雅批評，到底是要多沒料，找不到題材，只能靠幻想來寫創作文，是以為大家忘記之前是哪個人說大罷免前會宣布戒嚴？

