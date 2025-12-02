凌濤稱辭發言人內情不簡單 戴瑋姍酸幻想文：把自己遭遇套在別人身上

記者劉秀敏／台北報導

備戰2026地方選舉，兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將辭去發言人職務，國民黨桃園市議員凌濤今（2）日認為內情不簡單，更稱「現在的民進黨對青壯世代非常不友善」。對此，卓冠廷、戴瑋姍回應，是因為明年要選舉，依黨規須在就職日前一年辭去黨職，反酸凌濤在國民黨新任主席鄭麗文上任後迅速被請辭，心有不甘。

「凌濤別再寫幻想文了好嗎？」戴瑋姍直言，不必把自己的遭遇套用在別人身上，誰不知道朱立倫主席下台後，凌濤迅速被請辭，心有不甘？

戴瑋姍強調，她和卓冠廷將投入2026地方議員選舉，為確保提名公平性，依照黨規一起辭任發言人，而無論有沒有掛職位，他們為台灣的努力從來不曾停歇，未來的每一天也是如此，「我們和凌濤的檔次完全不一樣，謝謝他的指教」。

卓冠廷也表示，朱立倫下台，鄭麗文掌權，凌濤被迫請辭；卓冠廷、戴瑋姍，明年要選舉，依黨規，就職日前一年必須辭黨職，結案。「謝謝幫我們製造戲劇效果，濤哥乖啦」。

