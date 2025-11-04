凌濤稱「挺林岱樺為爭取桃園提名」 林佳龍駁斥：想太多

政治中心／林靜、簡士峯 台北報導

正國會掌門人、外交部長林佳龍，近來因執意發文力挺涉貪的派系成員林岱樺飽受批評，不只支持者不認同、傳出黨內高層也關切，國民黨議員凌濤直指林佳龍這招是"殺高意在桃"，用高雄來換取正國會在桃園市長的提名權，可能派王義川、林右昌出馬，不過對此林佳龍回應"想太多"。

立委（民）林岱樺（11.1）：「天公伯啊岱樺和我們所有，將近兩萬人的鄉親在這裡。」

淚水眼眶打轉，打出悲情牌拚高雄市長提名的林岱樺，週六岡山大造勢，喊出3萬人氣勢，先前黨內正國會掌門人、外交部長林佳龍，王義川、卓冠廷等要角都紛紛發文力挺，打算站台，但最後臨時喊卡，傳出是黨內高層來關切。





外交部長林佳龍：「黨務人員因為如果涉及選舉的角色，至於政務官本身就是以政務，對於有志於服務人民的同志，我們能夠表達對他們的加油，外交部長林佳龍vs.記者，部長您未來還會，外交部長林佳龍vs.記者，幫她站台嗎沒有。」

未來不再幫林岱樺站台，但依舊止不住來自黨內外各式批評，認為身為外交部長竟在川習會前一晚發文談選舉，不只黨內高層看不下去，支持者更在貼文底下留言洗版；藍營隔山觀虎鬥，國民黨桃園市議員凌濤還跳出來，直指林佳龍這招是"殺高意在桃"，目的是為派系取得桃園提名。

桃園市議員（國）凌濤：「殺高保桃，就是要保桃園未來，正國會有可能，有自己的參選人出現的可能，正國會正在奮力一搏，希望可以角逐一席之地。」

外交部長林佳龍：「想太多了。」

林佳龍駁斥凌濤說法，綠營初選在即，風聲不斷，身為內閣要員、又是派系掌門人，林佳龍的角色尷尬，不難想見。





