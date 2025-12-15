凌濤至北檢告發國防部 顧立雄稱經得起檢驗：廠商交得出貨才付款

國民黨桃園市議員凌濤今（15日）赴北檢告發國防部，國防部長顧立雄受訪時則強調，國防部經得起檢驗，願意配合任何調查。（圖／鄒保祥攝）

台南「福麥」國際室內裝修公司、鞋商「大石」國際公司分別標下國防部5.9億元RDX海掃更及2億元子彈底火採購案，在野質疑涉弊。國民黨桃園市議員凌濤今（15日）赴北檢告發國防部，國防部長顧立雄受訪時則強調，國防部經得起檢驗，願意配合任何調查。

凌濤今批，福麥、大石有恃無恐的態度令國人感到憤怒。因此他與國民黨前發言人楊智伃、鄧凱勛前往北檢告發國防部。要求檢調針對國防部軍火槍砲案採購疑涉弊案，不要因為後台硬，就鬆懈了社會正義。對此，顧立雄今回應，對於任何在野黨的監督都虛心接受，但他也要說，國防部都經得起檢驗，所以願意接受任何調查，也願意配合。

至於國民黨質疑台南成「軍火大鎮」，顧立雄重申，國防部公開招標，不會管公司登記住址在什麼地方，只有「合法公司、納稅證明及從事國際貿易」3項資格就可以投標，這跟公司設立在什麼地方、公司叫什麼名字、多少資本額，都不在限制內。

顧立雄再度表示，國防部在合約上設定押標金跟履約保證金，並要求要有輸出許可的證明、原產證明以及相關的品質檢驗，「看得到且交得出貨，才會付款，這才是把關的重點」。

至於在野點名福麥負責人李文慶是「賴友友」，媒體追問，所以沒有派系問題？顧立雄說，過去20年來類似案子，都是採如此的投標資格，也有很多不同公司投標，就是如此。

針對國民黨立委徐巧芯質疑，對美軍購都還沒拿到貨就付錢，顧立雄則嚴正澄清，對美軍購項目通常是裝備系統，現在是火藥原物料，所以只要能運抵台灣，專業單位會協同押運，並到安全管制單位進行檢驗，「火藥原物料採購跟相關軍售是完全不同事情」。



