凌濤與經發局、消防局會勘南門市場大火 建請市府全面重建

市議員凌濤與經發局、消防局會勘南門市場大火，接受記者訪問。（凌濤辦公室提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市議員凌濤六日上午與經發局、消防局會勘南門市場大火，建請市府比照台北南門市場全面重建，並保留老味道，重新改建成為脁園的新觀光景點。

凌濤受訪指出，桃園最有人情味的南門市場，五日晚間發生大規模火災，超過一半以上損毀，除了攤商生計受阻，所有最熟悉市場、最常採買的桃園鄉親都感到受傷。

凌濤說，他剛剛在自治會阿美姐、經發局長張誠、消防局局長龔永信陪同之外，把南門市場受損區域走一圈，因為仍在火場鑑定，商家還沒辦法進入盤點財損，都非常焦急，我們感到心疼，也把資料傳達市政府，讓市府即時掌握民意。

凌濤表示，謝謝張善政市長所帶領的市府團隊，密切關注動態，六日一早隨即啟動跨局處的災後重建會議，他也要求針對補貼補償、中繼市場設立、原址重建立即提出解決方案，必須從優從速，回應攤商立即面臨的生計損失。

他說，南門市場原本的風貌是大家共同的回憶，現在的重建則是發展民生經濟、觀光重要的開始，台北南門市場也曾面臨老市場再生，結果更新後成為熱門觀光景點，現在是最現代化的老市場；希望桃園的南門市場未來是北台灣的觀光潛力，以最現代的場域，回復最傳統的老味道。。