凌濤談民進黨2026布局：賴清德主導選戰意志堅定 王義川可能角逐桃園市長

凌濤受訪時事議題，回應桃園及各地方選戰布局。（凌濤辦公室供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市議員凌濤接受媒體訪問，針對民進黨二０二六選舉布局發表個人看法。凌濤表示，他看到賴清德總統在主導二０二六的選戰是非常的意志堅定，包括台南跟高雄的人選，他也認為民進黨立委王義川有可能選桃園市長。

凌濤指出，在林岱樺的造勢之前，來賓立委王義川抽腿不去並表示自己是「公共財」，王義川此舉代表正國會要「殺高保桃」，就是要保桃園未來正國會有自己的參選人出線的可能。

凌濤說，王義川在民進黨內是可以催出基本盤，但在一對一的對決當中，除王義川，也沒有像是可以帶動全國知名度的，因此，民進黨在桃園市長選舉提名王義川的可能性是越來越高。

凌濤說，在台南，賴總統就屬意林俊憲、在高雄他屬意賴瑞隆，林岱樺若沒有辦法出線，賴清德就不能繼續堅持桃園是他希望的總統府副秘書長何志偉，否則每個縣市就都不用初選，也不用協調。