凌濤諷張惇涵「一戰成名」 批民進黨桃園提名亂象

張惇涵打臉賴總統一戰成名恐「被跳船」，「鄭文燦代理人」選桃園意外成英燦系逆襲。（凌濤辦公室提供）

記者陳華興／桃園報導

針對媒體標題指稱行政院秘書長張惇涵「一戰成名」暖身民進黨桃園市長提名，桃園市議員凌濤五日表示，讓外界黑人問號，到底是哪一戰？原來是張惇涵立院質詢大喊「小學生都知道少數服從多數」，狠狠打臉賴清德總統，一戰成名沒錯，但位置岌岌可危「被跳船」機會劇增，索性以「鄭文燦代理人」同步操作跳選桃園給自己活路。

凌濤指出，這也突顯，賴清德指定的何志偉跑了這麼久，民調未見拉抬，眼見張善政市長穩健施政支持度突破七成，反而讓民進黨桃園市黨部保守提名議員席次，越選越慌，簡直像三國中的「桃園潘鳳」，慘到連張惇涵上一場立法院備詢都可以衝擊初選選情，不忍卒睹；如果按照這個邏輯，卓榮泰二0二八可以選總統了！

如今的桃園彷彿一場「三國殺」，何志偉是賴的人沒有被桃園買單，好比提斧躍馬出戰的「桃園潘鳳」，不多時卻旋即敗下陣來、台灣國王義川是正國會代表，但非常不認真；蔡英文前總統再推想想論壇暖身、王世堅說不選市長但要帶小雞、陳水扁說要開「總統開講」節目，英系燦系逆襲來得又急又兇，賴總統準備好了嗎？

凌濤說，回頭看張惇涵與何志偉之爭，更是像現代版溫酒斬華雄，古有溫酒斬華雄，講的是關羽一杯酒還沒有涼掉，就斬掉華雄，張惇涵難道想再上演一齣「備詢斬志偉」嗎？張惇涵光是憑一場備詢，就馬上衝擊到何志偉，「桃園潘鳳」果然不值一提。

凌濤表示，大罷免大法官大惡搞之後，誰都可以讓賴清德難看；當今聖上恐怕坐如針氈，面對黨內各派系挑戰，難以入眠。