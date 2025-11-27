凌濤譴責「民眾黨戰狼派」...許甫剛好經過 陳智菡開批：怎麼不幫老婆討公道

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡。資料照。李政龍攝



國民黨、民眾黨近期討論合作，國民黨桃園市議員凌濤日前受訪時直言「如果要藍白合的話，不應該由戰狼派又來影響到合作的氣氛」，暗批被視為2024年藍白合「戰狼派」的民眾黨立法院黨團主任陳智菡。對此，陳智菡今（11/27）天表示，民眾黨絕對有合作的誠意和善意，自己跟凌濤的發言都是站在希望兩黨能合作的善意出發，都是看著歷史在檢討，而且真的都翻頁了，都想要往前看。

回顧2024年總統大選，國民黨、民眾黨一度有意共推一組候選人，但最終不歡而散，更在君悅飯店上演分手劇碼，時任競選平台總發言人凌濤事後火力全開，批評「戰狼派」黃珊珊、陳智菡等人綁破壞柯文哲本已點頭答應的「藍白合」。

時隔一年多，國民黨、民眾黨再度探索合作可能性，但凌濤日前受訪時直言「不應該由戰狼派又來影響到合作的氣氛」，讓雙方氣氛變得微妙。

對此，陳智菡表示，民眾黨絕對有和國民黨合作的誠意和善意，因為不希望再被民主進步黨漁翁得利、讓國家被繼續虛耗，但兩黨整合不是1、2、3彈個手指就到位，然後王子、公主從此過著幸福的生活，選舉既不是童話故事、而是赤裸裸的競爭。

陳智菡強調，以民調作為整合的方式，是由民眾黨所提出，所以當然要做好充足準備，讓選民認同民眾黨所推出的候選人才是台灣最好的選擇，假如輸了，「一句話願賭服輸」。

陳智菡指出，昨天有報導指出，民眾黨主席黃國昌的底牌是「不會退、選到底」，但這個消息完全子虛烏有，來源絕對非本黨核心人士，黃國昌早就宣告如果民調輸了，一定會全力支持另一位候選人，說到做到、無庸置疑。

凌濤昨受訪高分貝譴責「戰狼派」時，攝影師拍到陳智菡先生許甫剛好經過聽到。陳智菡提及此事，直言：「我個人覺得許甫也應該譴責，他怎麼可以這樣聽到有人在罵老婆，不幫老婆討個公道，就這樣若無其事地走過去？」。

陳智菡認為，自己跟凌濤的發言都是站在希望兩黨能合作的善意出發，都是看著歷史在檢討，而且真的都翻頁了，都想要往前看。

