凌濤質疑民進黨發言人「被請辭」 戴瑋姍反酸「幻想文」：不必把自己遭遇套用別人身上

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

各黨積極布局2026選戰，今(2)日傳出身兼發言人的民進黨新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將請辭，全力備戰2026。不過，國民黨桃園市議員凌濤則認為另有隱情，指出2人恐是忤逆就「被請辭」。對此，卓冠廷、戴瑋姍也回應了。

凌濤表示，無論是卓冠廷在大罷免期間說出了「賴清德總統下軍令狀罷免藍委都要通過」，此等大白話引發黨高層的壓力，又或者正國會從新北、桃園、高雄爭取市長提名的人被施壓，都顯得現在的民進黨對青壯世代非常不友善，甚至正國會林佳龍及子弟兵卓冠廷，也因為出面力挺林岱樺，導致黨內高層徐國勇以「黨職」來責難卓冠廷。

凌濤認為，壓垮駱駝最後一根稻草，大概就是戴瑋姍碰觸到「台獨金孫」賴清德最敏感的神經；在政論節目上，戴曾當來賓的面表達對王義川「台灣國立委」的不以為然，又邏輯不通把「台灣人」跟「台灣國」誤用，被強力打臉。

凌濤指出，「不如歸去」大概是民進黨青壯世代面臨老綠男賴清德跟徐國勇主導綠營社群的悲愴，「萊爾校長不會他就是不會，但他不會還要裝會」，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」都顯示他們明年自救的做法。

卓冠廷則反酸「朱立倫下台，鄭麗文掌權，凌濤被迫請辭。」表示自己和戴瑋姍明年要選舉，依黨規就職日前一年必須辭黨職，「謝謝幫我們製造戲劇效果，濤哥乖啦」。

戴瑋姍則表示「凌濤別再寫幻想文了好嗎？不必把自己的遭遇套用在別人身上。誰不知道朱立倫主席下台後，凌濤迅速被請辭，心有不甘？」強調自己和卓冠廷將投入2026地方議員選舉，為確保提名公平性，依照黨規一起辭任發言人，無論有沒有掛職位，他們為台灣的努力從來不曾停歇，未來的每一天也是如此。「我們和凌濤的檔次完全不一樣，謝謝他的指教」。

