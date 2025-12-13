凌濤質疑賣鞋公司接2億軍火採購案 國防部打臉：合法招標3月早已驗收完

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

福麥國際室內裝修承攬國防部5.9億元炸藥採購引發爭議，桃園市議員凌濤今（13）日稱「再爆一例」，稱台南一間「大石國際股份公司」賣鞋，卻轉做2億軍火槍炮生意，恐成「福麥2.0」，質問「賴清德總統敢說跟該公司董監事家族不熟嗎？」對此，國防部下午回應，此案於去年7月17日開標，大石國際股份有限公司報價最低，進入底價得標，並於今年3月驗收合格，已提前交貨。

凌濤今在臉書貼文，質疑台南一間「大石國際股份公司」賣鞋，卻轉做2億軍火槍炮生意，恐成「福麥2.0」。（圖／翻攝凌濤臉書）

針對凌濤的質疑，國防部發出新聞稿，表示該案於113年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年3月驗收合格，已提前交貨。

國防部說明，本案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計4間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。「大石國際股份有限公司」得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於114年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。



